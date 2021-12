Mercoledì 1 Dicembre 2021, 23:13

SASSUOLO -

Consigli 6,5 due ottimi interventi nel primo tempo. E’ sempre attento.

Toljan 6 segue un paio di volte l’azione offensiva. Controlla Insigne, poi Elmas

Chiriches 5,5 va in difficoltà se preso in velocità. Va meglio quando entra Petagna

Ferrari 6 perde palla in occasione del 2-0 del Napoli. Si fa perdonare realizzando il 2-2 di testa.

Rogerio 5,5 Di Lorenzo e Lozano sono brutti clienti. Spinge poco.

Frattesi 5,5 prova ad inserirsi nei primi venti minuti, poi finisce per schermare Lobotka

Lopez 6 gioca tanti palloni. Non molla mai.

Traore 5,5 un paio di iniziative, si vede poco.

Berardi 6,5 ha la giusta personalità. Pennella la punizione del pareggio.

Scamacca 6,5 bello il duello con Koulibaly. Segna un altro gol d’autore.

Raspadori 5,5 poco brillante.

Kyriakopoulos 6,5 il suo ingresso è decisivo. Spinge sulla sinistra e dipinge l’assist per Scamacca.

Henrique 6 buon impatto quando entra.

NAPOLI –

Ospina 6 si fa trovare pronto su Ferrari nel primo tempo.

Di Lorenzo 6 spinge molto sulla fascia destra. Accusa la stanchezza e lascia spazio al cross di Kyriakopoulos che vale il momentaneo 2-1.

Rrahmani 6 se la cava abbastanza bene.

Koulibaly 6 giganteggia per un’ora, poi si perde Scamacca in occasione del 2-1. Esce per infortunio.

Rui 5,5 qualche incursione in avvio, poi perde brillantezza.

Fabian 6,5 sblocca il risultato con un sinistro dal limite. Quando esce lui, si spegne la luce al Napoli.

Lobotka 6 parte bene, poi Frattesi lo marca quasi ad uomo.

Lozano 6 dà la sensazione di mettere sempre in difficoltà Rogerio, gli manca lucidità nell’ultimo passaggio.

Zielinski 7 si divora un gol in avvio, poi sale in cattedra e firma due assist.

Insigne 6 sempre presente nel primo tempo. Esce per un indurimento al polpaccio all’intervallo.

Mertens 6,5 primo tempo senza incidere, poi sale in cattedra e segna il gol numero 140 in azzurro.

Politano 5,5 entra e non incide

Petagna 5,5 un solo guizzo, poi combina poco.

Juan Jesus 5 lascia troppo spazio a Ferrari in area.

Elmas 5,5 sostituisce Insigne, non trova mai il passo giusto.