Sarri in campo senza quattro calciatori. Intanto torna "La Lazio nelle scuole", stavolta con Felipe Anderson protagonista

Altro giorno di tattica a Formello. La Lazio avrà l’obbligo di farsi trovare preparata al massimo in vista della sfida contro l’Udinese, squadra finora mai battuta sotto la gestione di Sarri. Motivo in più quindi per chiedere un’elevata concentrazione in vista di una corsa Champions che si avvia verso la conclusione. I biancocelesti al momento sono a quattro punti dalla quinta posizione del Milan e l’imperativo sarà quello di non sprecare più il tesoretto accumulato finora con una stagione altamente sopra le aspettative.

Sarri con quattro assenze a Formello. Torna "La Lazio nelle Scuole"

Per farlo sarà opportuno arrivare al meglio al match della Dacia Arena, ma alcuni acciacchi persistono a Formello. Nell’allenamento tattico di oggi infatti si è visto completamente in gruppo Vecino, ma Sarri ha anche avuto a che fare con quattro forfait. Ovviamente quello di Cataldi, stamattina valutato con una risonanza. Le condizioni del polpaccio destro lesionato del regista non sono migliorate molto e il suo rientro sembrerebbe slittare ad Empoli anziché prima, ma solo nei prossimi giorni si capirà di più. Ancora out Marusic, uno dei più affaticati, ma venerdì dovrebbe tornare con i compagni. Non si è visto in campo nemmeno Marcos Antonio per via dei fastidi alla caviglia sinistra e infine non si è allenato nemmeno Gonzalez visto che domani sarà protagonista con la Primavera nella Supercoppa contro il Genoa. Domattina invece torna l’evento “La Lazio nelle Scuole” alle ore 10 nell'istituto Biagio Pascal di via Brembio. Per la prima squadra maschile è previsto Felipe Anderson mentre per la Women Silvia Vivirito.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All.: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Success, Ehizibue, Ebosse, Pafundi.

Diffidati: Ebosele, Lovric, Success, Udogie.

Squalificati: Becao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -