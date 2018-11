Sampdoria, Defrel: «Dimostrerò alla Roma che giocatore sono»

«Domenica all'Olimpico voglio dimostrare che giocatore sono, cosa che non ho fatto l'anno scorso». L'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel (cinque reti quest'anno in 11 partite) sogna il gol dell'ex domenica nella trasferta con la Roma dove ha militato nella scorsa stagione. Poche luci e tante ombre, in quell'esperienza: un gol in appena 15 gare dopo un investimento importante da parte dei giallorossi che lo acquistarono dal Sassuolo per quasi 20 milioni. Il suo cartellino appartiene ancora alla Roma che lo ha girato in prestito alla Sampdoria per un milione e mezzo di euro: a fine campionato i blucerchiati avranno la possibilità di riscattarlo per 18 milioni. E domenica il francese ritroverà i suoi vecchi compagni di squadra ma non c'è veleno nelle sue parole. «Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è andata così e ora penso solo alla Samp». E adesso Audero e compagni reduci da due sconfitte consecutive cOn Milan e Torino (con sette gol incassati complessivamente) vogliono ripartire cercando di voltare pagina dopo il brutto ko di domenica al Ferraris (4-1) con i granata, peggior partita di questa stagione.

