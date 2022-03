Salernitana, salvezza più lontana. In 10 il Sassuolo pareggia

La Salernitana non sa vincere. E se non ci riesce neppure in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo trascinata dai 10mila dell'Arechi significa che c'è più di qualcosa che non è andato nel verso giusto neppure nella faraonica (soltanto economicamente) campagna di riparazione operata dal diesse Sabatini a gennaio. La cenerentola del torneo di massima serie non va oltre il 2-2 – peraltro in rimonta – contro il Sassuolo di Dionisi. Un pareggio che lascia tanto amaro in bocca ai granata che vedono ridursi ulteriormente le ultime – già flebili – speranze salvezza, ma che ai punti è giusto. Salernitana (4-4-2) meritatamente in vantaggio con Bonazzoli (8') a inizio contesa (assist di Djuric) che prova a mettere in ghiacciaia l'incontro poco più tardi con Kastanos (rete annullata giustamente per off side). I padroni di casa partono forte e mettono alle corde i neroverdi che si schierano con il consueto 4-2-3-1. Poi il blackout. Il Sassuolo mette in campo qualità ed organizzazione di gioco e la ribalta in 10'. Prima Scamacca (20') sfrutta al meglio l'assist di uno scatenato Traorè, incornandola indisturbato (dov'era Fazio?) e poi l'ivoriano si guadagna la palma di migliore in campo ubriacando Veseli e Lassana Coulibaly sulla fascia destra per trafiggere Sepe con un diagonale sul palo lontano.

Meno nove

La Salernitana accusa il colpo e si aggrappa al solo Djuric. Nella ripresa gli ospiti potrebbero chiuderla con Frattesi, ma l'ex Monza centra la traversa dopo che i suoi erano rimasti in dieci per l'espulsione (doppia ammonizione) di Raspadori al quarto d'ora. Nonostante la superiorità numerica, la truppa di Dionisi fa fatica a trovare l'imbucata. Per fortuna arriva l'incornata vincente del solito Djuric che almeno evita l'onta della sconfitta. Nel forcing finale occasioni da una parte e dall'altra: Bonazzoli a tempo scaduto esalta Consigli e sulla ripartenza il Sassuolo sfiora il colpaccio. La Salernitana guadagna un punticino dalla quota salvezza che resta però a distanza siderale (-9 dal Cagliari sconfitto a La Spezia) con sempre meno partite da giocare. E domenica si va in casa della Vecchia Signora...