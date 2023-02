Salernitana-Lazio 0-2, Immobile torna al gol anche in campionato e abbatte il muro granata con una doppietta

Dopo la Conference League, la Lazio torna a vincere anche in campionato. Dopo un primo tempo a porte inviolate, la squadra di Sarri si gode di nuovo Immobile. Il bomber risorge anche in campionato, torna a segnare una doppietta (la 28esima in biancoceleste) e regala tre punti che valgono il quarto posto momentaneo in classifica in attesa della Roma. Vittoria e 12esimo clean sheet per Provedel, mentre inizia nel peggiore dei modi l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana.

Lazio che cresce, ma sbatte sul muro della Salernitana nel primo tempo

Ritmi alti a inizio primo tempo con la Salernitana che dimostra di volersi riscattare dopo il cambio in panchina. Candreva, Daniliuc e Bonazzoli sono subito pericolosi, mentre il primo tiro della Lazio arriva al 19’ con Immobile, ma Sepe si fa trovare pronto. Col passare dei minuti la squadra di Sarri trova maggiori spazi e al 27’ Vecino sfiora il gol dopo un fraseggio nello stretto orchestrato da Luis Alberto. Ci provano anche Felipe Anderson e Pedro a conferma della crescita nel gioco della Lazio, ma le conclusioni non vanno a buon fine, come il resto delle avanzate biancocelesti che sbattono sul muro avversario fino al duplice fischio.

Un doppio Immobile nel secondo tempo schiena i campani

I biancocelesti partono pericolosi anche nel secondo tempo, soprattutto con Luis Alberto e Pedro, ma la svolta tarda ad arrivare, almeno fino al 60’. Vecino lanciache sfrutta il buco lasciato da Pirola e Bradarica e trova. Il capitano si sfila dalla marcatura die a porta libera si sblocca anche in campionato e porta in vantaggio la Lazio. Il bomber ha fame e otto minuti più tardi si conquista dal nulla un rigore sfruttando l’indecisione di. Rigore che realizza con un piattone perfetto. Da lì inizia la gestione per la Lazio che fa entraree soprattutto, che, subentrato a Immobile, all'88' si guadagna un altro penalty cheperò vanifica, compresa la ribattuta. La Salernitana cambia tanto, ma non smuove la situazione e chiude anche in dieci uomini per il rosso a Bronn per proteste.