dal nostro inviatoChiusura d'anno con un bel botto per i giallorossi che il 2019 lo avevano praticamente cominciato qui con quell'orribile 7-1 di coppa Italia. Prestazione matura, con le eccellenze di Pellegrini e Zaniolo a decidere la partita.PAU LOPEZ 6,5Tiene in piedi il risultato uscendo in avvio sui piedi di Vlahovic. Si deve inchinare senza colpe a BadeljFLORENZI 6Terza di fila da titolare dopo mesi trascorsi in naftalina, dove ora sembra essere finito Spinazzola. Si batte e galleggia, Ma anche stavolta dà ragione a Fonseca che non lo vede esterno basso.MANCINI 6,5Boateng lo disorienta, stenta più del solito a tenere chiusa la corsia centrale. Ma la coppia con Smalling è collaudata.SMALLING 7Quattordici giorni dopo l'infortunio al ginocchio (trauma con interessamento del collaterale) riprende il suo posto al centro della difesa. Un record visti i templi biblici dell'infermeria giallorossa (citofonare Pastore per info). Qualcuno è già pronto a rendere merito alla dieta vegana alla quale sgarra azzannando le caviglie di Vlahovic. Sfortunata la carambola sul gol che riapre il match.KOLAROV 7Lirola gli dà fastidio tenendolo largo. Perde qualche tackle di troppo, ma la punizione gol è un capolavoro.DIAWARA 6,5Fatica in avvio preso in mezzo, con Veretout, da Badelj, Pulgar e Castrovilli. Cresce col passare dei minuti.VERETOUT 6,5Ex atteso ma non fischiato, segno del buon ricordo lasciato. Ma è una serata complicata perché Pulgar così alto lo fa abbassare parecchio e lui non riesce a cucire i reparti.ZANIOLO 8L'assist per Dzeko è più complicato di quanto possa sembrare. Guadagna con un'accelerazione delle sue la punizione dello 0-2. Ingaggia un duello tutto fisico e spallate con Caceres che probabilmente commette fallo su di lui nell'azione da cui parte l'1-2. Chiude sotto il settore col poker meritato.PELLEGRINI 8Montella alzando i suoi mediani riesce a limitarlo schermandolo e tagliandolo spesso fuori dal gioco. Ma quando si accende si accende la Roma, che passa in vantaggio. Paura per una botta al piede microfratturato che gli rifila Dalbert. Chiude il match con un destro chirurgico. Esce zoppicando.PEROTTI 6Si vede a tratti. Prende una gomitata da Milenkovic, s'intimidisce. Gioca in punta di piedi.DZEKO 7,5Fuori casa in campionato non segnava da tre mesi, dal 29 settembre a Lecce. Troppo. Ma rimedia dopo 19 minuti facendosi trovare puntuale all'appuntamento che gli fissa Zaniolo.MKHITARYAN NGUNDER NGSPINAZZOLA NGFONSECA 7,5Con un'inedita scoppola calabro-sicula (omaggio a Commisso?) si prende i tre punti di fine anno. Panettone e spumante comodo al quarto posto. Missione, per ora, compiuta.ORSATO 5Non è amato dal pubblico romanista e non è la serata giusta per far pace vista la gestione dei cartellini.