Roma, ultimo allenamento a Trigoria per De Rossi: bagno di folla, selfie e autografi

Ultimo giorno d’allenamento a Trigoria per Daniele De Rossi che domani giocherà da titolare la partita contro il Parma, prima di dare il definitivo addio al club in cui ha militato per 18 anni. Il centrocampista è arrivato al centro tecnico intorno all’ora di pranzo, ha incontrato alcuni ultras della Curva Sud e poi è tornato negli spogliatoi a prepararsi alla seduta in programma per le 16. Intanto molti tifosi si sono radunati davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini, erano circa in 200 con stendardi e magliette dedicate al numero 16. Attimi di protesta contro il presidente Pallotta hanno preceduto l’incontro di Daniele con i presenti: selfie, autografi e cori per De Rossi che ha esaudito le richieste di tutti. Poi di corsa in campo agli ordini di mister Claudio Ranieri per preparare la sua ultima partita con la maglia della Roma.

Ultimo aggiornamento: 17:17

