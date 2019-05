De Rossi: «L'ultima maglia a Ultimo» e il cantante: «Piango come un bambino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra le migliaia di tifosi romanisti che domani sera soffriranno nel vedere l'addio di De Rossi alla maglia giallorossa c'è anche il cantante Ultimo. L'artista oggi ha ricevuto una grande sorpresa: la maglia di Daniele De Rossi con dedica scritta sul numero 16. Il giocatore gli ha scritto: «A Niccolò, con affetto e amicizia. Ad Ultimo non potevo non consegnare l'ultima», la battuta del capitano giallorosso. «Sto a piagne come un bambino», la risposta di Ultimo scritta in una story sul suo Instagram.