Roma, è scrontro tra Petrachi e Pallotta. Il ds vicino all'addio

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista rilasciata da James Pallotta ai canali del club. Il presidente della Roma in occasione del primo anno da allenatore giallorosso di Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista in cui non ha citato tra i dirigenti il direttore sportivo Gianluca Petrachi nonostante il lavoro svolto per aiutare la Roma a superare la crisi. Il diesse nelle ultime ore ha avuto un duro confronto con Pallotta durante il quale ha preso atto della visione completamente diversa del futuro della società rispetto al progetto cominciato l’estate scorsa. La mancata vendita del club al magnate Dan Friedkin, infatti, ha distrutto i sogni di gloria non solo dei tifosi, ma anche dei dirigenti che quotidianamente lavorano a Trigoria. Una decisione che cambierà le strategie sul mercato e che Petrachi non sarebbe disposto ad assecondare, da questo è nata la spaccatura tra la proprietà e il dirigente. Ieri Petrachi è stato segnalato a Lecce, nelle prossime ore sono attesi sviluppi, ma sembra molto vicino l’addio del ds ex Torino.