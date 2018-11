Roma, Di Francesco: «Squadra in crescita, siamo in tempo per poterci rifare»

La Roma cala il poker contro la Sampdoria ed è pronta a passare una sosta di campionato finalmente serena dopo tante tribolazioni. Nel 4-1 dell'Olimpico aperto dal gol di Juan Jesus spiccano la doppietta di El Shaarawy e la rete che sblocca Schick, bravo a farsi trovare pronto sotto porta sull'assist di Kolarov. «Sono felice di aver finalmente fatto gol, questo mi aiuta mentalmente, mi è mancato e sono felice di averlo ritrovato ma si vede che devo ancora lavorare, che mi manca la condizione - confessa l'attaccante ceco, costretto a uscire per colpa dei crampi -. Siamo contenti della vittoria, abbiamo giocato una bella partita ma dobbiamo trovare continuità dopo la sosta». Ovviamente soddisfatto per la rete del suo centravanti anche Eusebio Di Francesco. «Tutti quanti stavamo aspettando Schick, c'è un tempo per tutto e sono felicissimo per lui, ma è solo un inizio. È il primo a sapere che deve dimostrare di essere diventato più maturo, deve subire meno la pressione di questo ambiente e continuare a lavorare di più, ma questo gol sicuramente gli darà maggiore sicurezza, soprattutto a livello psicologico» spiega il tecnico giallorosso che spende belle parole anche per la squadra: «Non dico che il peggio è passato, ma stiamo migliorando e adesso va benissimo la sosta, è il momento di staccare e ricaricare le batterie. Sono molto contento della prestazione generale, stiamo crescendo e i giovani stanno migliorando - sottolinea -. Abbiamo interpretato al meglio la partita, purtroppo abbiamo lasciato un pò di risultati per strada anche se a volte avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo 19 punti ma siamo sempre in tempo per poterci rifare».



Il terzo ko consecutivo in casa Sampdoria invece spinge Marco Giampaolo a dichiarare che «ora dobbiamo riflettere, forse dobbiamo rivedere le ambizioni. Tutti parlano di Europa, io non ne parlo mai?». L'accusa che il tecnico doriano muove alla sua squadra nella pancia dell'Olimpico è semplice: «La partita si è decisa su un equilibrio sottile. La Roma ha saputo sfruttare le sporadiche occasioni create, nel complesso penso sia stata una gara equilibrata, ma la Samp deve rimproverarsi il fatto di non sapere sopportare sul piano mentale e della personalità alcuni momenti. Abbiamo commesso l'errore di non stare dentro la partita nelle difficoltà. Le ultime due sconfitte sul piano morale pesano, abbiamo perso convinzione, autostima, ma le difficoltà vanno gestite a petti in fuori, e invece siamo mancati. L'episodio del Var su Ramirez? Per me era rigore, ma devo accettare la decisione dell'arbitro, non voglio dare alibi. E meno male che c'è il derby dopo la pausa, è la partita migliore in questo momento qui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA