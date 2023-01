Roma, rebus a centrocampo: l'unica certezza è Cristante. Mourinho aspetta il rientro di Wijnaldum

È il centrocampo la zona nevralgica in cui José Mourinho non ha ancora trovato una quadratura. Complice l’infortunio di Wijnaldum a fine agosto, il tecnico alla ripresa del campionato ha provato prima la coppia Tahirovic-Cristante e poi Pellegrini-Cristante. Avversari diversi (Bologna e Inter) e dinamiche diverse che lo hanno costretto a fare dei correttivi in corsa. Il giovane Tahirovic poteva garantirgli fantasia, ma l’inesperienza dovuta ai suoi 19 anni non lo rendono ancora adatto a giocare con continuità in Serie A. Il capitano, invece, è fuori ruolo. Quella del regista è una posizione che gli è stata cucita addosso per emergenza e per mancanza di alternative. Pellegrini in realtà è una mezzala o all’occorrenza un trequartista, giocare incursore o regista non è nelle sue corde.

Nonostante questo, è a quota due gol e 5 assist di cui 4 sono arrivati dagli sviluppi di una palla inattiva. A proposito, la metà delle reti della Roma in campionato sono state segnate proprio su calci piazzati. Dunque, anche se fuori ruolo, Pellegrini ha dimostrato di poter fare la differenza. C’è poi il capitolo Matic che all’età di 34 anni non è più grado di garantire 90 minuti di qualità. Ecco perché Mourinho non lo schiera titolare ormai da tre partite e lo tiene in campo non più di 35 minuti. Il ritorno alla normalità ci sarà quando Wijnaldum rientrerà dall’infortunio alla tibia. Il countdown è partito, si sta allenando per tornare ad allenarsi in gruppo e giocare con continuità a partire da febbraio. Mancano solo un paio di settimane e Mou riavrà il centrocampista che chiedeva dal giorno del suo arrivo a Trigoria.