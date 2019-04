Roma, Ranieri ritrova Manolas contro il Cagliari. Domani atteso il rientro in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prime delle cinque finali per arrivare al quarto posto, e quindi qualificarsi in Champions, lala giocherà sabato pomeriggio (ore 18) all’Olimpico contro il Cagliari. Claudionon potrà contare susqualificati, ma ritroveràescluso dalla gara contro l’Inter per un problema muscolare all’adduttore accusato nel riscaldamento a San Siro. Trascorsi i due giorni di allenamento individuale e terapie, il centralee con ogni probabilità indosserà una maglia da titolare contro i sardi, ad affiancarlo, consulle fasce. L’emergenza a centrocampo costringerà il tecnico ad affidarsi al 4-4-2 (a meno che non venga rispolverato Pastore): Kluivert (o Under) ed El Shaarawy ai lati, Nzonzi e Pellegrini centrali. In attacco spazio alla coppia Dzeko-Schick. Resteranno in infermeria De Rossi, Karsdorp e Santon.