Roma, Petrachi si affida agli svincolati: Rodwell a un passo. Nella lista anche Buchel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Petrachi vuole risollevare la stagione in casa Roma dopo la lunga sequela di infortuni che ha colpito la rosa. Per farlo prima che apra il mercato invernale, deve necessariamente puntare sugli svincolati: il nome a un passo dal vestire giallorosso è quello di Jack Rodwell centrocampista inglese che ha militato nell’Everton, Manchester City, Sunderland e nel finale di carriera nel Blackburn. Ha collazionato anche tre presenze con la Nazionale inglese e oggi era allo stadio in occasione della partita di Europa League tra i giallorossi e il Borussia Monchengladbach. Nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche che saranno svolte con particolare attenzione visto che negli anni precedenti ha fatto registrare un numero importante di infortuni muscolari. Petrachi gli ha proposto un contratto fino a fine stagione. Tra gli altri nomi sondati dal ds c’è anche quello di Marcel Buchel centrocampista austriaco che ha giocato nell’Empoli, Verona e Bologna.