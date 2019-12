Perotti: «Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronto a vestire i panni di titolare contro ilper una partita che sarà il lascia passare per i sedicesimi di finale di Europa League: «Abbiamo le qualità per vincere l’Europa League. Ci saranno squadre forti che vengono dalla Champions, ma noi pensiamo a noi, a fare bene e a vincere, così possiamo pensare alla prossima fase di Europa League». Ecco la conferenza stampa integrale.«Ci sono stati giocatori che sono andati via altri nuovi e un nuovo allenatore. Siamo sulla strada giusta, sicuramente in qualche partita potevamo fare meglio. Siamo lì, in un buon momento, abbiamo fatto una bella partita contro l’Inter e domani confermeremo le buone cose che stiamo facendo.«Sono fiducioso nei miei compagni, abbiamo le qualità per riuscirci. Ci saranno squadre forti che vengono dalla Champions, ma noi pensiamo a noi, a fare bene e a vincere, così possiamo pensare alla prossima fase di Europa League».«L’inizio è stato brutto, avevo fatto tutto il ritiro e il giorno prima di cominciare la stagione ho avuto questo brutto infortunio sul quadricipite che non era mai successo e mi ha sorpreso abbastanza. Spero che il passato sia alle spalle, nella nostra professione accade, a livello personale spero di restare al 100% fino a fine stagione. Spero di aiutare i miei compagni ed essere importante all’età di 31 anni».«Non accadono solo alla Roma è successo anche al Real Madrid. È una professione in cui ci sono sempre, ne abbiamo avuti di diversi tipi e ci può stare anche un po’ di sfortuna».«Pensiamo solo a giocare, facciamo il nostro mestiere che è di giocare a calcio».«Magari il problema fosse solo dei campi. Ci sono cose che si possono migliorare, la società sta facendo di tutto, hanno rifatto tutta Trigoria e i campi erano una delle cose che si dovevano migliorare. Ancora non è al 100% perché stato rifatto da poco, spero che gli infortuni adesso possano diminuire».«È un modo in cui puoi sorprendere l’avversario, non restare sempre aperto e fare le cose più semplici. facendo cose diverse possiamo sorprendere. È una maniera che mi piace e piano piano stiamo trovando la modo giusto per aiutare tutti e soprattutto Edin a fare gol».