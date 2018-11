Pellegrini e Florenzi rientrano a Trigoria. Domani torna Dzeko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In nove partite ladovrà essere capace di ribaltare l’attuale situazione in classifica e scalare posizioni utili per qualificazione in. È questo l’obiettivo dial rientro dalla sosta quando affronteràal Friuli (24 novembre) senza, reduce da una contusione alla caviglia in nazionale. In compenso, però, recupererà De Rossi, ma sarà l'allenatore a decidere se schierarlo o tenerlo a riposo in vista del Real Madrid (27 novembre). Paura in nazionale per Lorenzo Pellegrini rientrato oggi nella capitale per una contusione al polpaccio sinistro, dal club minimizzano l’infortunio: serviranno almeno due giorni di riposo per recuperare la condizione. Il centrocampista ex Sassuolo è una pedina fondamentale nello scacchiere di Di Francesco considerando il guaio al polpaccio diche starà fermo almeno un mese (è rientrato venerdì da Barcellona dove si è sottoposto a una visita specialistica). È tornato a Trigoria anche, non per questioni sanitarie ma per accordi precedenti tra i giallorossi e la nazionale, mentresi imbarcherà per Roma domani (questa sera la Bosnia affronterà la Spagna). Gli ultimi a mettersi a disposizione del tecnico sarannoche giocheranno con le rispettive nazionali