Roma, Pastore non convocato con il Porto. La moglie: «Sei un professionista onesto e paziente»

Javier Pastore non parteciperà alla trasferta della Roma in Portogallo contro il Porto, partita valida per l’accesso ai quarti di finale di Champions. L’argentino non è stato convocato da Di Francesco - fanno sapere da Trigoria - per un problema al solito polpaccio sinistro che lo ha tenuto fermo per diverse settimane nell’arco della stagione. Nella serata di ieri ha svolto degli esami strumentali e oggi non ha partecipato all’allenamento con la squadra. Un momento negativo per l’ex Psg, l’infortunio, infatti, si aggiunge al gesto di malcontento poco prima di entrare in campo nel derby: il centrocampista prima di dare il cambio a De Rossi ha lanciato il fratino rivolgendo un gestaccio verso la panchina.In un post su Instagram la moglie di Pastore Chiara Picone ha postato una foto del figlio con l’argentino scrivendo: «Mi auguro che sia un poco come te, tu che hai l’anima pura. Educata, paziente, sempre gentile e generoso con tutti. Sei un signore nella vita, professionale ed onesto. Vivi per la tua famiglia e noi viviamo per te. Chi ti conosce sa di cosa sto parlando».Convocato ma in dubbio, Robin Olsen che rischia di restare a riposo nella gara contro il Porto, il tecnico sta valutando se schierare Mirante titolare dopo le continue disattenzioni del portiere svedese. Oggi a Trigoria si è rivisto Strootman che ha salutato i compagni e gli ha fatto l’in bocca al lupo in vista del match di Champions.