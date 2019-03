Pallotta: «Vogliamo cominciare i lavori per il nuovo stadio entro il 2019»

Anche se manca da Roma dallo scorso giugno, il presidente Jim Pallotta continua a lavorare quotidianamente sul club e sul progetto del nuovo stadio giallorosso. Il numero uno di Trigoria segue l’avanzamento dei lavori tramite i dirigenti nella Capitale che lo hanno informato dei recenti arresti che potrebbero rallentare ulteriormente l’iter: «Vogliamo cominciare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo stadio che si merita», ha detto Pallotta contatto da Teleradiostereo. Marcello De Vito, ex presidente dell'assemblea capitolina, è stato arrestato lo scorso 20 marzo con l’accusa di corruzione perché coinvolto in un’inchiesta nata da quella sul progetto del nuovo impianto del club giallorosso in cui è coinvolto il costruttore Luca Parnasi.





