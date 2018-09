Roma, l'Olimpico contesta Pallotta e fischia la squadra

Lo stadio Olimpico contesta il presidente James Pallotta a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Frosinone. Cori d’insulto verso il numero uno giallorossoaccusato di aver dato il mandato a vendere giocatori determinanti nella rosa («Pallotta pezzo di m...», «Con un presidente pezzente che fa la Prefetto, quando c... lo viciamo lo scudetto»). Presa di mira anche la squadra mentre lo speaker annunciava le formazioni, fischiati tutti i calciatori tranne Daniele De Rossi che oggi raggiunge le 600 presenze in giallorosso. Una contestazione cominciata dal 2 a 0 incassato a Bologna: ieri in città è apparso lo striscione «Pallotta vattene» e altre scritte sui muri indirizzate al direttore sportivo Monchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA