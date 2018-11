Roma, Nzonzi: «De Rossi fondamentale per il mio inserimento. Miglioreremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli acquisti di Monchi nel mercato estivo, Stevenè quello che ancora non ha dimostrato una continuità in termini di prestazioni: in alcune partite è sembrato imprescindibile accanto a De Rossi, in altre, invece, non è andato sopra la sufficienza. È il giocatore giallorosso che ha corso di più da inizio campionato (11,227 chilometri) e con il passare delle settimane sta cercando di comprendere lo stile di gioco di Di Francesco, anche grazie all’aiuto del capitano: «De Rossi mi ha aiutato molto quando sono arrivato. Mi dà consigli durante l’allenamento, quello che non capisco me lo spiega, fa un po’ da intermediario tra me e il tecnico durante gli schemi», le parole del francese a Sky Sport. Un andamento altalenante che è caratteristica anche della squadra allenata da Eusebio rimasta staccata di 7 punti dalle seconde: «Ad inizio stagione tutti i giocatori hanno bisogno di trovare la giusta posizione. Dobbiamo migliorare in continuità, ma sono sicuro che possiamo farcela perché la stagione è ancora lunga. Monchi? Con lui ho un ottimo rapporto da Siviglia. Mi ha parlato in modo positivo del progetto e dell’allenatore».