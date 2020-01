Roma, mille tifosi a Trigoria per dare la carica in vista del derby

Circa un migliaio di tifosi della Roma questa mattina hanno preso d’assalto il centro sportivo di Trigoria per infondere coraggio alla squadra in vista del derby di domani. La notizia era già trapelata nella giornata di ieri e oggi gli ultras ne hanno dato seguito portando sciarpe e bandiere davanti al centro sportivo. Il tecnico Paulo Fonseca ha dato il via libera ad aprire i cancelli e ad accogliere i esclusivamente i tifosi, negato l’accesso ai giornalisti.

Ultimo aggiornamento: 13:30

