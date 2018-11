Roma, Manolas si ferma in nazionale per distorsione a caviglia: a rischio Udinese e Real

In casa Roma piove sul bagnato: dopo il consulto di Pastore a una clinica di Barcellona per risolvere i problemi al polpaccio, è il turno di Manolas che durante la partita di ieri di Nations League tra Grecia e Finlandia ha chiesto il cambio dopo 30 minuti per una distorsione alla caviglia destra. Dai primi esami svolti in nazionale le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma lo staff sanitario greco in accordo con quello giallorosso ha deciso di rispedire domani il difensore in Italia per sottoporsi a cure ed esami più approfonditi. Al momento Manolas è in dubbio per la gara di campionato in trasferta contro l’Udinese (24 novembre) e per la delicata sfida di Champions con il Real Madrid (27 novembre). © RIPRODUZIONE RISERVATA