Roma, il giudice multa Dzeko per simulazione. Il club presenterà ricorso

Il giudice sportivo ha sanzionato Edin Dzeko per aver simulato un intervento falloso in area durante la partita contro il Napoli: era il 10’ del primo tempo quando l’attaccante si sarebbe lasciato cadere in area simulando un fallo da dietro di Albiol. Per questo comportamento il giudice Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il giocatore con una multa di 2000 euro. Un provvedimento che non è stato gradito a Trigoria: il club giallorosso, infatti, ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione per sottolineare che il calciatore non avrebbe simulato, ma al contrario ha ricevuto una spinta che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Un rigore negato che la società non intende archiviare con una semplice multa per simulazione.

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA