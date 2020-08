Roma, la carica di Pastore dopo l'intervento: «Ho combattato tutto con il dolore all'anca. Recupererò in fretta»

Ieri Javier Pastore si è operato in Spagna per un problema all’anca che lo ha tenuto in infermeria per quasi tutta la stagione. Con questo intervento in artroscopia all’anca sinistra ad opera del medico Tres Torres il Flaco può cominciare un serio percorso di recupero: È andato tutto bene, a parte un po’ di dolore ora», ha scritto l’ex Psg su Instagram. I propositi per il prossimo anno solo quelli di tornare ad allenarsi entro due mesi e magari rientrare nel giro dei titolari di Fonseca: «Come sapete ho combattuto tutto l’anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato. Forza Roma!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA