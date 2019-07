Roma, il Real Madrid piomba su Kluivert: servono 35 milioni di euro

Ultimo aggiornamento: 11:18

Justin Kluivert sta per conoscere Paulo Fonseca dopo un anno diviso tra Di Francesco e Ranieri. Ma c'è l'insidia del Real Madrid. almeno secondo Don Balon. Il presidente Florentino Perez ci pensa per la sua nuova rivoluzione che ha già visto l’arrivo tra gli altri di Hazard e Jovic. I giallorossi non ritengono incedibile l'olandesino e chiedono almeno 35 milioni di euro per cominciare la trattativa, lo scorso anno Justin è stato pagato 17.5 milioni dall’Ajax. Ai lancieri spetterebbe, in caso di cessione, il 10% eccedente i 25 milioni di euro del prezzo, fino ad un massimo di 4 milioni di euro.Trattativa sempre aperta tra El Shaarawy e la Cina. Dopo lo stop di una settimana fa, il Faraone torna sul mercato: lo Shanghai Shenhua è tornato d’attualità. I 40 milioni netti in tre anni sono inavvicinabili da qualsiasi club, ora tocca a Roma e Shanghai trattare. I giallorossi ne chiedono 15 milioni più 5 di bonus e i cinesi sembrano lentamente avvicinarsi a questa soglia, pronti a virare su Cuadrado della Juve se non dovesse arrivare l’accordo.