Juve, Sarri: «A Roma sarà difficile, Fonseca ha dato una bella impronta»

«La Roma? È una partita difficile in cui dobbiamo ricercare continuità. Spesso abbiamo fatto partite con spezzoni diversi di interpretazioni e ora che sembriamo nel miglior momento dobbiamo proseguire su quanto di buono fatto con il Cagliari. Può darsi che ci sia qualche rotazione, verranno naturali visto che abbiamo una settimana con tre partite». Sono le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida con la Roma all'Olimpico. «Che idea mi sono fatto di Fonseca? Mi aspettavo, come sta facendo, che desse una bella impronta alla sua squadra e lo ha fatto nonostante periodi difficili e infortuni. È un allenatore di grandissimo livello. L'ho indicata a inizio anno come la novità della stagione, la squadra e Fonseca», ha aggiunto Sarri che su una possibile difesa a tre dei giallorossi spiega: «Se andiamo in pressione ci cambiano i movimenti difensivi. Ma abbiamo già giocato contro squadre con una difesa a tre, non sarebbe una novità».