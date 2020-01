Roma, Malagò: «Friedkin non è uno speculatore, nella sua strategia rientra anche lo stadio»

Dan Friedkin assieme a suo figlio Ryan si trova Milano dove sta concludendo l’acquisizione di As Roma. Il passaggio di proprietà avverrà nelle prossime settimane, ma intanto arriva il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò: «Non so se Friedkin acquisirà la Roma, non lo conosco personalmente ma conosco bene alcune persone a lui vicine. Mi dicono che è un investitore di lungo periodo, non uno speculatore. Dunque ha una strategia e in questa immagino che rientri anche lo stadio, perché oggi non è possibile fare impresa senza uno stadio», ha detto il numero uno dello sport italiano durante un forum organizzato nella sede romana dell'agenzia di stampa Italpress.

Malagò ha poi parlato dell’infortunio di Zaniolo costretto a fermarsi almeno cinque mesi con il rischio di perdere l’Europeo per la rottura del legamento crociato: «Ho letto le dichiarazioni del dottor Mariani. Dipende dal calciatore e anche da Mancini, perché l'infortunio è importante anche se sulla carta è recuperabile. Il commissario tecnico saprà cosa fare».

