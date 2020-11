Roma, i Friedkin ascoltano i tifosi: in tribuna la mascherina ha il vecchio stemma

Dan e Ryan Friedkin compiono un importante passo verso i tifosi della Roma: i due presidente si sono presentati allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Parma con una mascherina in cui il logo della società non è quello nuovo coniato dall’ex presidente Pallotta, ma quello vecchio a cui i tifosi sono da sempre affezionati.

Diretta Roma-Parma 3-0 live: ancora Mkhitaryan per il tris

Era il 2013 quindi l’imprenditore di Boston ha scelto di cambiare stemma per motivi legati al marketing, una decisione mai apprezzata dai tifosi della Curva Sud che da quel giorno hanno cominciato una forte protesta. In pieno agosto, mentre la società stava passando di mano, gli ultras hanno chiesto ai Friedkin attraverso striscioni esposti in molti quartieri della Capitale di tornare al vecchio stemma, a distanza di tre mesi qualcosa sembra cambiare.

Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA