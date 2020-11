Diretta Roma-Parma alle 15, live: formazioni, giallorossi con Cristante in difesa e Villar titolare

La Roma riprende il cammino in campionato dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi ospitano all'Olimpico il Parma di Fabio Liverani. Fonseca deve fare ancora a meno di Dzeko oltre che di Smalling. Spazio quindi a Mayoral in attacco mentre al centro della difesa, l'inglese, sarà sostituito da Cristante, con Villar titolare a centrocampo. Nei gialloblu occhio all'ex Gervinho.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca

PARMA: Sepe; Grassi, Osorio, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Cyprien, Sohm; Inglese, Gervinho. All: Liverani

