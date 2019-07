Roma, ecco il fulmine giallorosso: svelata la maglia da trasferta 2019-20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha annunciato la maglia da trasferta per la stagione. Come per la prima maglia, l'elemento caratterizzante è ilche in questo caso corre lungo tutta la parte frontale. Il design si ispira allae in particolare a, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani. Qui il fulmine è l'elemento predominante: la saetta attraversa il petto dalla spalla sinistra fino al fianco destro, con bordi frastagliati caratterizzati da vivaci sfumature rosse, arancioni e gialle. La divisa è completata da pantaloncini rossi e calzettoni bianchi con un fulmine orizzontale giallo, lo Swoosh Nike e la scritta “‘AS Roma” in rosso.Pete, Apparel Senior Design Director di Nike Football, ha commentato così la nuova maglia: «Quando si mettono insieme colori della Roma e il grande retaggio mitologico della città, si ottiene un mix potentissimo. Il tema del fulmine è un concept molto forte per la stagione 2019-20 e penso che sia la divisa Home sia quella Away offrano un fresco tocco di novità, pur restando fedeli all’identità del club».