Roma, Dzeko recita sempre da Capitano: accoglie Reynolds in tribuna con sorrisi e abbracci

«Welcome Bryan». Edin Dzeko ha dato il benvenuto al nuovo acquisto della Roma Reynolds a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Verona. Sorrisi, abbracci e strette di mano in tribuna, un comportamento da capitano nonostante la bufera che si è scagliata su di lui e l’allenatore dopo la gara contro lo Spezia di Coppa Italia. Il bosniaco è stato messo ai margini della rosa da Fonseca, ma non per questo ha perso il sorriso ed ha smesso da comportarsi da capitano. Reynolds è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, è stato acquistato dal Dallas per 7 milioni di euro, ha svolto nel pomeriggio le visite mediche e domani firmerà il quadriennale che lo legherà al club di Friedkin. In tribuna anche Stephan El Shaarawy, pure lui accolto con calore da Dzeko, che ha scambiato qualche battuta con il ct della nazionale Roberto Mancini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA