Roma, Dzeko incontra il piccolo David: il bambino che si è commosso per la sua maglia

Giornata speciale a Trigoria per il piccolo David, il bambino protagonista di un video diventato virale in cui si è emozionato dopo aver ricevuto per Natale la maglietta del bomber bosniaco. David oggi ha realizzato il sogno di incontrare il suo idolo, un sorpresa organizzata dalla Roma, su richiesta di Edin, che ha invitato tutta la famiglia al centro sportivo. Al bambino sono state regalate due maglie, di cui una con tanto di dedica «Per il mio amico», firmato Dzeko. Un altro gol segnato da Edin, dopo quello di ieri contro la Sampdoria che lo ha fatto salire a quota 114.

Ultimo aggiornamento: 21:25

