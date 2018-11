Roma, Di Francesco: «La vittoria con la Sampdoria un punto di partenza»

Ultimo aggiornamento: 14:35

Eusebio Di Francesco non ha vinto la Panchina d’Oro, ma col risultato convincente ottenuto contro la Samp ha il sorriso in canna. Deciso, non cambia idea: “Il nostro obiettivo resta la Champions anche perché non possiamo fare altro…”. E poi ha aggiunto: “Il sorriso sarebbe ancora più grande se avessimo 10 punti in più, di sicuro con la Samp abbiamo fatto una bella gara, mi è piaciuta la prestazione, ma questo deve essere un punto di partenza”.El Sharaawy sta facendo bene, ma Mancini non lo ha convocato proprio qui a Coverciano: “Se venisse chiamato saprà il Ct cosa fare. Io faccio il tecnico della Roma e cerco coi farlo rendere al meglio. Il gol può cambiare la vita degli attaccanti: penso a El Sharaawy, ma anche per Schick. Lorenzo Pellegrini? C’è un percorso di crescita da fare e lui lo sta facendo benissimo”. Di Francesco ha parlato anche di Var: “E’ giusto che la decisione finale spetta all’arbitro, ma la tecnologia ci può aiutare”. Ancelotti ha detto che sarebbe giusto fermare una partita per inciviltà: “Mi fa piacere che l’abbia detto Carlo, non so quale misura sia più giusta, ma certamente dobbiamo alzare il nostro livello culturale. Il campanilismo va bene, ma allo stadio poi si deve andare per incitare la propria squadra e non contro qualcuno”.