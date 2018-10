Roma-Cska Mosca, le pagelle: Pellegrini chic, Manolas muro

La Champions porta pace.

OLSEN 6,5

Chalov e due volte Vlasic lo puntano dalla distanza, ma si fa sempre trovare bello, pettinato e reattivo. Si becca gli applausi per una spettacolare apertura di destro, da vero regista. Un appunto: non trattiene benissimo il pallone. Ma - nel complesso - cresce e appare sempre più sicuro, si porta a casa la porta inviolata per la quinta volta in stagione.



FLORENZI 6,5

Si spende nel solito doppio lavoro, su e giù per la fascia, con le gambe veloci e - alla fine - la lingua di fuori. Si merita il gol, che però sfiora soltanto con una bordata dai venti metri. Positivo.



MANOLAS 7

Piazza le solite pezze sulle falle che si creano con la squadra sempre con la faccia verso la porta avversaria. Si concede un colpo di tacco, un mezzo gol. Sontuoso dall’inizio alla fine. In-dis-pen-sa-bi-le.



FAZIO 6

Tiene quasi sempre tutto sotto controllo, con l’aiuto (prezioso) di Kostas.



SANTON 6,5

Ordinato, pulito, accompagna sempre l’azione. Con l’atteggiamento giusto. Stesso rendimento quando viene dirottato a destra. Affidabile.



DE ROSSI 6,5

Di testa sfiora il gol del vantaggio, poi tanta sapienza nella gestione del pallone. Solita protezione della linea difensiva, fino a quando non ce la fa più e viene sostituito. Tosto.



NZONZI 6,5

Prende tutti i palloni che finiscono sopra il metro e ottanta, arpiona gli altri con le solite leve. Non gli si chieda di velocizzare, questo no. Ma c’è sempre quando serve.



UNDER 7

Vive di scatti, si prodiga nelle solite accelerazioni dirompenti che terminano con il cross di destro o la botta di tiro. Segna la rete che chiude la partita, festeggia baciando la lupa sulla maglia.



PELLEGRINI 7,5

Prova la “francescottata” dopo pochi minuti, ma il piede non è ancora abbastanza caldo e il pallonetto finisce alto. Lo diventa quando avvia (El Shaarawy) e assiste (Dzeko) nell’azione del vantaggio. Classe, freschezza e lucidità. Esce (problemino alla coscia) prima di calciare non come dovrebbe una bella palla gol.



EL SHAARAWY 6,5

Entra nei due gol della Roma, dopo aver corso quasi a vuoto per tutto il primo tempo. Cerca la porta nella ripresa, ha voglia di metterci la firma. Sogno rimandato. Sfortunato.



DZEKO 8

Litiga con tre quarti della difesa avversaria, poi la uccide con due gol (nel finale accarezza quasi il terzo), facili facili, ma che si vanno a sommare con i tre al Plzen. Cinque gol, mille sorrisi. E un assist per Under.



CRISTANTE NG

Entra con la voglia di spaccare la porta. Giustamente.



KOLAROV NG

Giusto in tempo per festeggiare la sua cinquantesima presenza in Champions.



SCHICK NG

Cerca subito il numero.



DI FRANCESCO 7,5

Quando lo danno per finito, partente, esonerato, ecco che sfodera la prestazione, una vittoria sonante, figlia di scelte normali e giuste. Ora un po’ di continuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA