Roma, Pallotta twitta: «Questo non è calcio. Un altro arbitraggio incredibile»

I’m not sure what game I watched today versus the ref. Incredible once again — Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 6, 2019

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rabbia di Pallotta arriva da Boston, sotto forma di tweet. L'arbitraggio di Massa, che ha annullato il 2-1 al Cagliari segnato da Kalinic senza nemmeno andare a vedere il Var, ha spinto il presidente della Roma a scrivere sul social: «I’m not sure what game I watched today versus the ref. Incredible once again», ovvero «Non sono sicuro che quello di oggi fosse calcio visto l'arbitraggio. Ancora una volta incredibile». Pallotta fa riferimento alle direzioni di Pairetto in Bologna-Roma e di Abisso in Lecce-Roma, gare vinte dai giallorossi ma con decisioni che avevano fatto arricciare il naso al club capitolino.