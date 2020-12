Roma, allenamenti distanziati in attesa dell'esito dei tamponi. Out Spinazzola e Mirante

La Roma ha ripreso la preparazione in vista della partita del 3 gennaio contro la Sampdoria. Prima, però, calciatori e staff si sono sottoposti tutti a tampone. In attesa dei risultati che arriveranno in serata, la squadra ha svolto l’allenamento rispettando il distanziamento per evitare eventuali contagi: il gruppo è stato suddiviso in più gruppi per una serie di lavori atletici distanziati e non sono stati utilizzati gli spogliatoi ma le camere della foresteria.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Roma, la rivoluzione di Pinto: rosa competitiva ma con minore spesa CALCIO Roma, si fermano Spinazzola e Mirante: lesione muscolare. Out contro...

Roma, Zaniolo sbotta: «Felice con Madalina, mi assumo le responsabilità. Ho la testa sulle spalle»

Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo hanno proseguito con i rispettivi percorsi di recupero, i primi due non saranno disponibili per la ripresa per via dei rispettivi infortuni muscolari. Possibile il recupero per il derby del 15 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA