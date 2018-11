Real Madrid, nuovo super accordo di sponsorizzazione tecnica: 1 miliardo e 100 milioni fino al 2030

Non sarà un Real Madrid vincente sul campo, in questo scorcio di stagione, ma il presidente Florentino Perez ha buoni motivi per sorridere. Come anticipato dal presidente ai soci, e come riporta oggi il giornale 'Marcà sia nell'edizione in edicola che su quella online, il club campione del mondo ha concluso il nuovo accordo, e le firme sarebbero imminenti, con l'Adidas per il rinnovo della sponsorizzazione tecnica La multinazionale delle tre strisce 'vestè le merengues dal 1998 e ora per allungare fino al 2030 l'attuale accordo, in scadenza nel 2020, pagherà la cifra record di un miliardo e 100 milioni di euro, quindi 110 milioni di euro all'anno. In pratica il Real raddoppierà la cifra che percepisce attualmente, 52 milioni di euro all'anno, e la sua maglia diventerà la più 'carà del mondo, superando il primato che attualmente detiene il Manchester United con 85 milioni all'anno sempre dall'Adidas, mentre il Barcellona ne percepisce 83 dalla Nike. Proprio il 'colossò americano si era interessato al Real, e per questo l'attuale sponsor tecnico ha voluto stringere i tempi e concludere il nuovo accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA