Rocchi: «Ai miei arbitri chiedo personalità, Var strumento utilissimo. Ancora designatore? Non dipende solo da me»

«Io ancora designatore? Non dipende solo da me, rispondo solo fino al 30 giugno, sulle scelte del prossimo anno risponderà il comitato nazionale». Parole e musica di Gianluca Rocchi “allenatore” degli arbitri italiani rilassato e soddisfatto “perché è stata fatta una buona stagione”.

Le parole di Gianluca Rocchi

Il palcoscenico è l’aula magna di Coverciano, al suo fianco il presidente Carlo Pacifici, anche lui sempre sorridente insieme a tutta la squadra di Rocchi: «Devo ringraziarli davvero - ha detto il designatore - perché hanno fatto un lavoro pazzesco». Pacifici ha puntato l’indice sull’aumento dei tesserati: «C’è un ricambio generazionale importante: siamo a 33.000 associati ed eravamo scesi a 29000 col Covid.

Rocchi ha sottolineato la bravura dei giovani: «Alcune partite decisive di fine stagione, mi riferisco alla complicata lotta salvezza e ai play out-off in B, sono stati affidate non a big del fischietto, ma ad arbitri che stanno crescendo moltissimo». C’è una scuola italiana che da frutti importanti: «I risultati poi ce li dà anche la scelta da fuori degli internazionali: abbiamo avuto 179 designazioni da Fifa e Uefa - le parole di Rocchi -, e vi posso garantire che Rosetti e Collina non ci hanno regalato niente. Abbiamo anche fatto 87 designazioni per altre campionati, e l'altra metà le abbiamo rifiutate. Abbiamo mandato arbitri in Arabia, Azerbaigian, Cipro, Croazia, Emirati Arabi, Grecia e Turchia. Dove siamo molto richiesti è soprattutto a livello di Var: siamo rimasti sorpresi positivamente. Abbiamo due arbitri all'Europeo e non è scontato, non so da quanti anni cio’ non si verificava. E non solo, abbiamo Mariani come unico rappresentante Uefa alla Coppa America. Ricordiamoci sempre poi che c'è Massa nel percorso del Mondiale 2026, anche lì saremo tra i pochi ad averne due.

Alle Olimpiadi saremo rappresentati da Valeri e Di Monte. Più di così non potremmo chiedere ai nostri ragazzi e la cosa che mi rende orgoglioso». Rocchi dirigente ha lo stesso carattere di quando era in campo, sempre con la faccia al vento: «Ai miei chiedo personalità, voglio arbitri forti nei riguardi dei calciatori e degli allenatori. In fin dei conti il calcio ci vuole così».

Orsato all'ultima direzione in Serie A: in Atalanta-Fiorentina chiude la carriera da arbitro in Italia

Rocchi sull'addio di Orsato

Ha appena lasciato Orsato: «Daniele un fuoriclasse, sarò una risorsa nell’AIA per il futuro». Capitolo Var: «Abbiamo avuto la media di 5,14 partita controlli a partita. In alcune giornate, però, ci sono stati addirittura 9 interventi e questo non è bello. Il mio sogno è una chiamata a gara o zero. Il Var è uno strumento utilissimo, ma con parsimonia. Rivendico la centralità dell’arbitro perché un direttore di gara che pensa ‘tanto ho un aiuto tecnologico’ non può fare questo mestiere. L’arbitro deve decidere in campo e deve essere sicuro. A metà stagione c’era stato un innalzamento di interventi per fortuna nel ritorno abbiamo rimesso la barra al centro. E comunque con la macchina abbiamo rimediato al 92 per cento di sbagli».