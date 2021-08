Sabato 7 Agosto 2021, 07:30

Prove di Roma. Di vera Roma. O almeno di quella che, aspettando notizie dal mercato, appare la più simile a quella che debutterà in Conference League il 19 agosto e/o tre giorni dopo in campionato. Questa sera alle 22 ora italiana (diretta Sky Sport) Dzeko e compagni affrontano il Betis per la ‘Unbeatables Cup’, in programma al Benito Villamarin. La squadra è arrivata a Siviglia ieri, dopo tre ore di viaggio in pullman, e alloggia nell’hotel HN Collection, alle spalle di Plaza de España. Ha lasciato il Portogallo non prima di una cena al “No Solo Agua Beach Club”, un ristorante di sushi a Portimao, mezz’ora di auto dal resort di Carvoeiro dove Mourinho in questi 12 giorni di soggiorno in Portogallo ha cementato il gruppo. La foto in allenamento, prima della partenza, l’ennesima conferma. Ora però la palla passa al campo. E questa sera José avrà per la prima volta a disposizione sia Cristante che Shomurodov.

LOOK INEDITO

Difficilmente entrambi partiranno dal primo minuto ma l’idea è quella di inserirli a partita in corso e iniziare a capire se ciò che ha in mente, può avere un seguito sul campo. Bryan, in assenza di Xhaka o di un regista ormai atteso nel rush-finale del mercato (dopo aver operato almeno un paio di cessioni), tornerà all’antico. Nel ruolo nel quale esordì con il Milan e cercò la consacrazione al Benfica. Non andò benissimo, tant’è vero che il salto di qualità lo fece all’Atalanta come incursore/trequartista. Ora ci riprova. Più maturo, più completo, portando in dote il titolo di campione d’Europa. E soprattutto più pronto dando un’occhiata ai colleghi di reparto. Il suo potrebbe essere anche un esperimento ad interim ma adesso poco importa. Appena sbarcato in Algarve, Mou ha avuto occhi (quasi) solo per lui. Il primo giorno si è seduto vicino all’azzurro sul manto erboso dello Stadio Municipal di Bela Vila e gli ha spiegato cosa chiede al regista. Ossia di abbassarsi tra i due centrali difensivi in fase d’impostazione e cercare la verticalizzazione il prima possibile. Un po’ quello che faceva già con Fonseca anche se la posizione di partenza era proprio sulla linea dei 3 difensori.

IL 14 I TIFOSI ALL’OLIMPICO

La curiosità però è tutta per Shomurodov. L’uzbeko può diventare il jolly dello Special One. Seconda punta in un 4-4-2, esterno mancino nel 4-2-3-1, capace sia di sfruttare gli spazi in profondità che regalare quella copertura difensiva sul terzino, tallone d’Achille di Mkhitaryan in queste prime uscite stagionali. Se Eldor capisce di doversi sacrificare nei rientri, avrà più spazio di altri. Dopo la gara di questa sera, la Roma farà rientro subito in Italia. Probabile che Mourinho conceda 1-2 giorni di riposo. Poi di nuovo in campo a Trigoria, visto che il 14 ci sarà la presentazione all’Olimpico contro il Raja Club Athletic di Casablanca, società marocchina che milita nel massimo campionato locale. A tal proposito ieri il club giallorosso ha disposto la modalità di vendita dei biglietti: si parte lunedì, prelazione agli abbonati del 2019-2020 ma dovranno tutti avere il Green Pass.