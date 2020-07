Probabili formazioni, Lazio-Milan: Inzaghi punta al recupero di Leiva, Pioli pensa a Ibra titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato sera all'Olimpico, ore 21, 45, è in programma Lazio-Milan. Assenze pesanti per Inzaghi, soprattutto in attacco: squalificati Immobile e Caicedo, di sicuro spazio in avanti a Correa e probabilmente a Milinkovic che partirà subito dietro. A cdentro campo tentativo di recupero per Leiva: l'alternativa è Cataldi. Pioli è senza Castillejo, ma dovrebbe farcela Theo Hernandez. Ibrahimov potrebbe togliere il posto a Rebic.(3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva (Cataldi), Luis Alberto, Jony; Milinkovic; Correa. Allenatore: Inzaghi.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.