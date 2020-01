Premier, il Liverpool vince anche contro lo Sheffield e allunga sul Leicester: più 13

Reds e basta, in Inghlterra. Prosegue la marcia trionfale del Liverpool in vetta alla Premier League. La squadra guidata da Klopp è davvero inarrestabile e anche questa sera, nel posticipo della 21/a giornata del campionato inglese, è riuscita a ottenere il massimo, battendo ad Anfield Road lo Sheffield United con un secco 2-0. Salah ha aperto le marcature dopo soli 4', su servizio di Robertson, Mane al 19' della ripresa ha poi chiuso i conti. Con questa vittoria i 'Reds' salgono a 58 punti in classifica e si portano a +13 sul Leicester (45), addirittura a +14 sul Manchester City di Guardiola (44). Il Liverpool ha peraltro una partita in meno rispetto a chi sta dietro, dal momento che deve recuperare il match della 18/a giornata in casa del West Ham, rinviato per dar modo ad Alisson e compagni di partecipare da campioni d'Europa in carica al Mondiale per club, poi vinto a Doha in finale contro il Flamengo.

Ultimo aggiornamento: 23:13

