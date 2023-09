Portogallo, VAR Spento: l'arbitro annulla il rigore con il cellulare

Lunedì 4 Settembre 2023, 13:35

I giornali portoghesi e la stampa internazionale hanno descritto come "puro surrealismo" e "assurdo" l'episodio avvenuto durante la partita di calcio tra Porto e Arouca in Portogallo. Al 39' del secondo tempo gli ospiti sono passati in vantaggio, poi al 90' Taremi va a terra in area. L'arbitro Duarte Gomes dice che è rigore ma per sicurezza decide di andare al Var. Ma, incredibile ma vero, il monitor è spento perché senza batteria e quindi il direttore di gara prende un telefono cellulare e poi decide di annullare il penalty, tra le proteste dei giocatori di casa, fidandosi di quanto gli dicono i colleghi davanti ai monitor. Durante l'azione successiva si registra un altro contatto tra Taremi e la difesa ospite: calcio di rigore, che però viene respinto dal portiere dell'Arouca. Il finale si accende, l'arbitro concede ben 23 minuti di recupero e al 109' il Porto trova il pari con Evanilson su assist di Borges.