Porto-Roma, pagelle: Karsdorp un disastro, De Rossi capitano coraggioso

OLSEN 6,5Su Herrera per i fotografi, gli interventi su Marega e Brahimi invece sono da applausi.MANOLAS 5Errore grossolano in uscita, palla persa e gol. Se sbaglia anche il miglior giocatore del reparto, è la fine. La prestazione poi, va è al di là del neo.JESUS 6,5Il migliore dei tre centrali. Concentrato, ordinato, pulito. Ma non basta.MARCANO 5,5Dorme sul gol di Marega: non lo mette in fuorigioco, né pensa di andarlo a marcare. Eppure stava reggendo bene fino a quel momento.KARSDORP 4Dura la vita nell’uno contro due, si trova spesso in mezzo a Telles e Soares. Brucia palloni, non marca come si dovrebbe, concede cross su cross (vedi quello su Marega). Un disastro.DE ROSSI 7Quarantacinque minuti soli: un quarto d’ora a cercare di capire cosa stesse succedendo, il resto è tutto anima e cuore. Va lui dal dischetto, con Kolarov e Perotti rigoristi in campo, segna (non gli succedeva da Roma-Barcellona) e gli parte il polpaccio. Eroe claudicante.NZONZI 5,5Cerca sempre la giocata facile, a volte nemmeno quella gli riesce. Modesto il primo tempo, meglio il finale. Un problema: se pressato va nel panico.KOLAROV 6Prende punizioni, calci d’angolo. Dalla sua parte tiene a bada i pericoli, è sempre tosto e attento su avversari e pallone. Becca pure parecchi calci. Vivo.ZANIOLO 5,5Nei primi 45 minuti si vede solo quando prende l’ammonizione (tra l’altro esagerata). Qualche spunto in più nella ripresa e nei supplementari. Si batte.PEROTTI 7Tenta molti uno contro uno con Militao, non ha molta gamba eppure va, e si prende il rigore dell’1-1. Poco lucido nel finale, butta via la palla della qualificazione. Resiste fino al minuto 120. Miracoloso.DZEKO 5,5Duella con Pepe. Si passa da scontri entusiasmanti a ridicoli, come il testa a testa che termina con una caduta a scoppio ritardato. Parlando di calcio, non una serata entusiasmante. Vissuta molto in solitudine, a prendere e darle. Leone senza gol, sfiorato due volte per un niente.PELLEGRINI 5Ci mette un po’ ad entrare in partita. E quando prende un po’ possesso della situazione, si fa male.FLORENZI 5Più ordinato e diligente rispetto a Karsdorp, ma la trattenuta su Fernando nel finale costa caro alla Roma.CRISTANTE 5Entra e si mette nella fila dei “perditori” di palloni. Impaurito.SCHICK 5,5Tiene palla e aiuta Dzeko, si era quasi procurato un rigore.DI FRANCESCO 5,5Partita gestita sulla difensiva, comprensibile visto il momento. Il gioco non è esaltante, figlio anche della paura. Tardivo il cambio di Karsdorp. Alla fine contava la qualificazione, che non arriva. Sousa non era in tribuna e ora chissà.