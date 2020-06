© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente da fare. Oggi e domani il calcio non sarà in chiaro. Torino-Parma si vedrà su Sky e Verona-Cagliari su Dazn. Così come Atalanta-Sassuolo (ore 19,30 Sky) e Inter-Sampdoria (ore 21,45 Sky). Insomma la ripartenza per tutti che il ministro dello Sport, Spadafora aveva chiesto a gran voce sarà solo per gli abbonati. Difficilissimo trovare un accordo visto che nei giorni precedenti non è arrivata la fumata bianca. Anzi ne sono arrivate diverse nere. Impossibile mettere tutti d’accordo. Ecco perché ieri la Lega di serie A ha scritto una lettera a Spadafora. A sbarrare la strada ci hanno pensato i paletti messi dall’Antitrust. Sky e Dazn si erano dichiarate disponibili a trasmettere le partite in chiaro senza pubblicità prima, dopo e durante la gara, ma il pericolo di possibili cause futuro ha fatto demordere tutti. Qualsiasi rete sul digitale (Mediaset si era già rivolta ad AgCom) avrebbe potuto impugnare l’accordo puntando sulla diminuzione di ascolti. Stesso discorso per i siti internet nel caso della trasmissione della partita di Dazn su YouTube. Solo un intervento governativo avrebbe potuto risolvere la questione. Alla fine da Palazzo Chigi si è pensato fosse una misura spropositata per due partite.Una vittoria, Spadafora, alla fine, l’ha ottenuta lo stesso. Se le gare non saranno in chiaro i gol saranno per tutti. Sì alla riduzione dell’embargo sugli highlights. A partire da martedì, ogni giorno in cui ci saranno le partite, andrà in onda alle 21,30 su Rai Due una striscia di 20 minuti dove verrà manda in onda un’ampia sintesi delle gare. Su Mediaset, che possiede un pacchetto differente, le sintesi delle partite andranno in onda dalle 23,30. Sulla riduzione dell’embargo si sono dimostrati tutti d’accordo fin da subito.Da oggi, dunque, comincerà lo zapping per vedere le partite e i programmi di approfondimento. Ad inaugurare il campionato sarà Sky con il recupero del 25° turno, Torino-Parma (ore 19.30, Sky Sport Serie A). Primo di 87 match (su 124) live sui canali della pay-tv in 44 giorni. Visibili anche in streaming su Now Tv. Domani farà il suo “debutto” Dazn con Verona-Cagliari (ore 21,45, Dazn1). Tre, come da contratto con la Lega, gli slot del canale internet. Le altre sette gare verranno trasmesse su Sky. Ma a tenere incollati i tifosi alla tv (le gare sono a porte chiuse) saranno tutti i programmi d’intrattenimento. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23.45 alle 00.45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A andrà in onda Sky calcio show l’originale. Raddoppia invece Sky calcio club. Il programma di Fabio Caressa torna nella sua forma tradizionale sabato e domenica dalle 23.45 all’una di notte su Sky Sport Serie A. Versione rinnovata e speciale per Sky calcio live - estate, lo studio condotto Marco Cattaneo. Si comincia il sabato alle 16 su Sky Sport Serie A con il pre partita della sfida delle 17.15 fino al post partita della sfida delle 19.30. La domenica dalle 16 per il pre e poi il post delle gare delle 17.15 (Dazn) e delle 19.30. Senza poi dimenticare tutte le rubriche su Sky Sport 24.Calcio non solo per gli abbonati. Ieri in Rai riunione fiume per mettere a punto la programmazione. I programmi Rai apriranno il sabato con “90esimo minuto” su Rai Sport HD (canali 57-58 digitale terrestre) a partire dalle 23 (e fino alle 24,30) dedicato alla B e agli anticipi di A. La domenica dopo “Quelli che il calcio” su Rai Due dovrebbe ripartire stessa programmazione di marzo: alle 17 “A Tutta Rete” ( a cura di Giulio Delfino e condotta da Marco Lollobrigida e con in studio Massimo De Luca e Domenico Marocchino). A seguire alle 18 “90simo minuto” con Enrico Varriale, Simona Rolandi, Gianfranco Teotino e Gianni Cerqueti. La “Domenica Sportiva” (condotta da Paola Ferrari e Jacopo Volpi, stavolta da Milano) comincerà alle 23,40 al termine del posticipo. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali possibile vada in onda un “90esimo minuto” al martedì e al mercoledì sul canale Rai Sport. Mediaset, senza Tiki Taka, raddoppia con Pressing. La trasmissione condotta da Giorgia Rossi andrà in onda domenica e mercoledì in seconda serata su Italia Uno.