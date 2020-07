Parma-Atalanta, le probabili formazioni: problemi a centrocampo per D'Aversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parma alle prese con diverse defezioni: sicuramente tornerà dal primo minuto Bruno Alves, confermati Caprari e Barillà, a centrocampo diverse assenze con Brugman e Scozzarella out. Nell'Atalanta di sicuro non ci saranno Toloi squalificato e Ilicic.LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 20 Caprari, 27 Gervinho. All.: D’AversaATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 4 Sutalo, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata. All.: GasperiniArbitro: Pairetto di NichelinoCosì in tv: ore 19.30 su Dazn