Pagelle Roma-Sassuolo

MIRANTE 6

Un’uscita efficace su Djuricic nel primo tempo e poi molta calma quando deve gestire i minimi pericoli che gli si presentano via via. Grandi parate non deve farne, meglio, e di tanto, rispetto a Napoli.

KUMBULLA 5,5

Non giocava da più di un mese, e si vede: poco reattivo, impreciso specie nelle uscite palla al piede. Grossolano l’errore in appoggio, da cui scaturisce l’espulsione di Pedro. Da aspettare.

CRISTANTE 6

L’uno contro uno lo soffre abbastanza (tipo quelli con Berardi), molto meglio quando deve impostare e tante volte lo fa bene. Lo ha detto anche lui: fare il difensore è un altro mestiere, specie per un ex trequartista.

IBANEZ 5,5

Qualche passaggio sbagliato di troppo in uscita con cui rischia di mettere in difficoltà la squadra (perde palla in ripartenza e Villar costretto a farsi ammonire). Viene talvolta imbucato alle spalle dai tagli degli attaccanti avversari, vedi Djuricic nel primo tempo, quando il brasiliano sbaglia il tempo dell’intervento.

KARSDORP 6

Limita notevolmente Boga (e Rogerio) e questo fa infuriare De Zerbi. Davanti produce poco, specie con la squadra in dieci. Poteva essere l’uomo in più. Frenato, timido.

PELLEGRINI 5,5

Primo tempo anonimo (da regista), si incarta nell’azione del gol (tiro, non tiro, la passo e ne viene fuori un assist spento) annullato a Micki; ottimo il secondo, quando Fonseca lo sposta dieci metri più avanti. Colpito duro da Obiang, esce sul più bello. Non un gran periodo, ma non è nemmeno fortunato. A fine partita sfoga il suo rancore sui social.

VILLAR 6

Senza grossi lampi, mantiene la lucidità, non perdendo quasi mai il pallone. Abile anche nei contrasti, si trasforma lui in lottatore di un reparto senza combattenti. A suo agio, nella ripresa, come uomo “solo” davanti al terzetto difensivo.

SPINAZZOLA 6,5

Si conferma uno dei migliori in campo, propositivo, elegante, ha idee pericolose, quasi sempre. Cerca di farsi inseguire da Berardi e non il contrario, prendendosi qualche rischio. Non trova compagni che lo seguano fino in fondo come in altre occasioni.

PEDRO 4

Due tiri da fuori, due ammonizioni (la prima esagerata, la seconda evitabile da parte sua) e l’espulsione. La sua partita non dura un tempo. Rosso determinante per la squadra e per l’esito della partita. Lui che poi, non era nemmeno avvezzo: è la terza in carriera, una sola diretta. Esce infuriato.

MKHITARYAN 6

Si dà da fare è quello che va più spesso al tiro. Mai preciso, mai davvero efficace stavolta. Segna un gol, che però gli viene annullato.

DZEKO 6

Combatte senza troppe forze, conclude come difficilmente gli vediamo fare. Resta un punto di riferimento per tutti, specie con la squadra in dieci. Ma non basta. Deve crescere fisicamente dopo l’inattività da Covid.

DIAWARA NG

Entra forse troppo tardi.

MAYORAL NG

Vedi Diawara. Con tre minuti in più (di ritardo).

JESUS NG

Fa numero e massa nel finale.

FONSECA 6

Non era facile giocare per più di un tempo in dieci uomini. Forse si poteva fare qualcosa di meglio con i cambi, troppo tardivi. Ma il secondo tempo, in inferiorità, è comunque buono. Meglio del primo. Si arrabbia, giustamente, con l’arbitro per l’espulsione di Pedro.

MARESCA 4

La prima ammonizione di Pedro poteva essere evitata, c’è era il rosso a Obiang. Ha vissuto una partita parallela: 4 gialli nel primo tempo, segnale di una sfida tosta, che invece non era, non è stata mai.

PEGOLO 6

Fortunato e attento, per quel poco che gli capita nello specchio della porta.

AYHAN 5

Fatica dal lato dove spesso entra Spinazzola.

MARLON 6

Tiene a bada Dzeko, sempre con personalità.

FERRARI 6

Pure lui, in aiuto a Marlo, su Dzeko. Nel cuore dell’area succede poco.

ROGERIO 6

Parte bene, poi frena.

OBIANG 6

Meritava l’espulsione. Combatte, con coraggio, e porta spesso avanti il pallone.

LOCATELLI 6,5

Lucido, nel possesso palle, e nelle idee verticali. Non trova sbocchi.

BERARDI 6,5

Gli riescono un paio di imbucate e manda in porta Djuricic, la più grande occasione per il Sassuolo.

M.LOPEZ 5,5

Sparisce subito.

BOGA 5

Non entra mai in partita. Tappato.

DJURICIC 5,5

Fallisc euna buona occasione. Il centravanti non è il suo mestiere. Meglio da trequartista.

TAORÉ 6

Più vivo di Boga.

KYRIAKOPOULOS N.G.)

BOURABIA N.G.

RASPADORI 6

Velocissimo, pericoloso. Ma non incide.

HARASLIN 6

Segna anche un bel gol, annullato.

DE ZERBI 6

La squadra gioca bene, ha molte assenze e sfiora anche la vittoria.

