Furia Fonseca sull'arbitro: «Maresca ha condizionato la partita»

«L'arbitraggio ha condizionato la gara, gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente»: lo ha detto Paulo Fonseca nella conferenza stampa post partita con il Sassuolo. Il tecnico poi spiega: «Il primo giallo di Pedro è sbagliato e la situazione su Pellegrini nel secondo tempo è da rosso. Capisco che l'arbitro non veda, ma non capisco perché il Var non venga usato. Non posso essere soddisfatto». Infine una battuta anche sul rosso rimediato dallo stesso tecnico per proteste: «Io gli ho parlato solo della situazione del primo giallo di Pedro. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA