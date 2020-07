Le pagelle di Roma-Parma, dodicesima giornata di ritorno del campionato di serie A, stagione 2019-2020.

ROMA

PAU LOPEZ 6

Una serata di solo controllo.

MANCINI 5,5

Si spinge spesso, prova pure qualche tiro dalla distanza. Tiene a bada Gervinho. Il fallo di mano (non fischiato) rientra nel meraviglioso mondo del Var. Graziato e felice.

CRISTANTE 5,5

Il falletto su Cornelius è tanto lieve quando ingenuo, non era abituato a fare il centrale di difesa: la Roma lo aveva preso anche per i suoi 12 gol segnati con la maglia dell’Atalanta, oggi vederlo difensore fa strano. L’ammonizione gli costa il Brescia.

IBANEZ 6

Ha fisico, carattere, l’impressione è che sia ancora acerbo. Ma non è certo lui il problema della difesa. Si mangia un gol di testa.

BRUNO PERES 6

Di positivo c’è l’assist in piena area di rigore a Pellegrini. Segnale di fumo: esisto. Meglio di niente.

DIAWARA 6

Cerca di dare un senso al palleggio e alla manovra offensiva della Roma. Ci riesce a tratti.

VERETOUT 7

E’ più un uomo di sostanza, ma poi fa vedere la sua migliore qualità, il tiro dalla distanza: botta tremenda e rimonta completata. Primo gol su azione. Era ora.

SPINAZZOLA 6

Intraprendente, costante nella spinta e nel cercare l’uno contro uno con Darmian. Si perde spesso nella giocata finale, che sia un semplice cross o lo “scarico” per i compagni. Ma non prestazione negativa, seppure calando nella ripresa.

PELLEGRINI 6,5

Il palo che colpisce è sintomo di un momento no. Pochi lampi, ma buoni.

MKHITARYAN 8

Cosa possiamo dire a uno che, degli ultimi 15 gol della Roma, ne ha segnati 5 (con quattro assist)? Niente, proprio niente. Non utile solo in avanti, gioca da tuttocampista. Peccato per l’ammonizione: pure lui salta Brescia.

DZEKO 5

Impalpabile. Un po’ per colpa sua, un po’ anche perché gli arrivano palloni inguardabili.

KOLAROV NG

Strano vederlo in panchina per due gare di seguito. Entra a partita già “decisa”. Fa il suo.

VILLAR NG

Facilone.

CARLES PEREZ NG

ZANIOLO NG

Vivo

FONSECA 6

Stavolta non cambia molto, fa quel che può. La Roma sembra anche viva. E toma a vincere.

PARMA

SEPE 7

Pastrocchia sul destro di Bruno Peres, unica parata del primo tempo. Facile sull’armeno, alla ripresa, incolpevole sui gol. Ipnotizza Villar per due volte, si esalta anche allo scadere.

DARMIAN 6

Disturba Dzeko evitando di farlo saltare, a vantaggio fresco. Concede un cross insidioso a Spinazzola, non vuole commettere fallo sul Veretout, sul 2-1, comunque insegue il ritorno in nazionale. Iacoponi 5,5 Si muove con esperienza, contro il bosniaco. Sale in ritardo sul pareggio, a contrastare Mkhitaryan.

BRUNO ALVES 5,5

A 38 anni, in acrobazia si fa sempre valere. Al Cagliari sembrava un ex, a Parma è il leader da due stagioni, eppure non contrasta Veretout sul gol partita.

PEZZELLA 5,5

Fa la diagonale, su Bruno Peres, dimentica Ibanez, sullo stacco all’intervallo.

KUCKA 6

Segna il rigore, gira a vuoto, sulla trequarti difensiva. Chiude altissimo un sinistro, è il suo piede sbagliato. Nella ripresa cambia posizione due volte, è abile nel clinch con Mancini, che peraltro non convince Fabbri al secondo penalty. Era al top un anno fa.

HERNANI 5,5

Soffre, in mezzo, ma è utile, fa argine, emerge da metà primo tempo, salvo concedere il traversone del pari a Peres.

BARILLA' 6

Non chiude su Pellegrini, concedendogli il palo, comunque lo limita. Resta il giocatore preferito dal ds Faggiano, 6 stagioni condivise, metà a Trapani.

KULUSEVSKI 5,5

Contiene, sulla fascia destra, incitato dall’allenatore al pressing. Ma i raid da 40 milioni e da Juve sono solo abbozzati e nella ripresa.

CORNELIUS 6 La tripletta di Genova testimonia il gran momento fisico, sublimato dal rigore. Migliorato da Gasperini, si afferma con D’Aversa.

GERVINHO 6,5 Si eclissa meno del solito, senza palla. Spreca un contropiede, è chiuso sul secondo da Mancini. Il 2-2 è in fuorigioco ampio, si procura anche una punizione.

SCOZZARELLA NG

KARAMOH 5

E’ fermo al gol e assist di San Siro con l’Inter.

CAPRARI NG

Entra tardi il romano, ex campione d’Italia con la primavera giallorossa.

KURTIC 5

Dà poco, fra opposizione e iniziative.

SPROCATI NG

D’AVERSA 6

Il merito del rigore è anche suo, convince il quarto uomo a far controllare il Var: “«Ho subito 7 rigori discutibili». Gliene arriva uno tipicamente da replay, fa bene a pretenderlo. Sorride, al secondo rigore che non arriva... Non difende il vantaggio er tre volte in 4 gare (perse).

FABBRI 4

Tre volte il Var (su 9) è stato favorevole alla Roma, stavolta forse il rigore di Mancini c'era.

Ultimo aggiornamento: 00:38

