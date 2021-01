PAGELLE

Buffon 6,5

43 anni e non sentirli. Torna da protagonista, non prende gol e si sgola per 90 minuti chiamando le marcature e motivando i suoi. Leader

Dragusin 6,5

Prestazione attenta e di livello, sbaglia pochissimo

Demiral 6

Qualche imprecisione in appoggio, ma dietro si fa sentire

De Ligt 6,5

Al rientro da titolare post Covid, partita lucida e di personalità

Frabotta 7

Ottimo impatto a sinistra, trova il gol del 2-0 con una botta al volo di sinistro che non lascia scampo a Berisha

Bernardeschi 5,5

Fatica a entrare in partita e quando alza i giri è costretto al cambio per un problema fisico

Fagioli 6

Personalità da vendere, cerca il pallone e ha ottimi piedi. Un solo errore - ma grave -in uscita, regala il pallone a Tomovic, ma la Spal non ne approfitta

Rabiot 7

Conquista un rigore prendendo un fallo di Vicari, spadroneggia a centrocampo con strappi prepotenti e una buona visione

Ramsey 6 Gira spesso a vuoto e non trova i tempi per gli inserimenti, ma regge

Kulusevski 7

Un gol e l’ennesima prestazione di alto livello. Forse la Juve ha trovato l’attaccante che stava cercando

Morata 6,5

Trasforma il rigore dell’1-0 e gioca per la squadra

(38’ st Da Graca ng),

(22’ st Alex Sandro 6 Al rientro post Covid);

(1’ st Di Pardo 6),

(22’ st Chiesa 7 Pochi minuti, il tempo di mettere a referto un assist e un gol. In fiducia) (42’ st McKennie ng)

All. Pirlo 7

Si può permettere di sperimentare perché ha trovato certezze e la sua Juve sta acquistando la sua identità. Lancia giovani, conferma veterani e concede minuti a chi ne ha fatti meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA