© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Si fa trovare pronto quando deve dire di no a Orsolini, ma si fa sorprendere dal tiro di Juwara.D’AMBROSIO 5.5Affonda nel finale, dopo che l’Inter resta in 10 per il rosso a Bastoni.DE VRIJ 5.5Non è aiutato dai due mediani.BASTONI 4.5In difficoltà quando Orsolini lo punta. Poi si fa buttare fuori e il Bologna ribalta il risultatoCANDREVA 6.5Non ha problemi a duellare con Denswill. Si procura il rigore nella ripresa.BROZOVIC 5.5Torna titolare dopo l’infortunio, ma non è il solito Brozovic.GAGLIARDINI 5Bruttissimo errore sul gol dell’1-1 del Bologna.YOUNG 6.5Dai suoi piedi arrivano i cross più insidiosi.ERIKSEN 5Deve ancora entrare nei meccanismi di questa Inter.LUKAKU 6.5Sempre nel vivo del gioco e da centravanti vero ribadisce in rete la palla che sbatte sul palo sul colpo di testa di Lautaro Martinez.LAUTARO MARTINEZ 5Fa di tutto per segnare, ma poi sbaglia il rigore del possibile 2-0.SANCHEZ 5In pochissimi minuti sbaglia due golCONTE 5Altra occasione buttata via.SKORUPSKI 8Para il rigore a Lautaro Martinez ed è il quinto respinto su 27 penalty. Poi grande miracolo nel recupero su Sanchez.TOMIYASU 5Young per lui è un vero e proprio incubo. Non lo ferma mai.DANILO 5.5Si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del primo gol.DENSWILL 5.5Lukaku va come un treno e non è facile contrastarlo.SORIANO 5Prestazione altalenante, ma aiuta molto in fase difensiva. Poi il cartellino rosso per le proteste vibranti contro l’arbitro Pairetto.SCHOUTEN 7In mezzo l’Inter fa girare il pallone e lui non si stanca di rincorrere gli avversari.DOMINGUEZ 7Quando l’Inter sale, va in difficoltà. Cresce nella ripresa e regala a Barrow l’assist vincente.DIJKS 5.5Nella ripresa stende Candreva in area.ORSOLINI 6Prova a rimettere in parità il match, ma trova un grande Handanovic sulla sua strada.BARROW 7.5Costretto a indietreggiare per recuperare il pallone. Pericoloso nel secondo tempo quando centra il palo. Firma il gol vittoria.SANSONE 5Uno con le sue qualità dovrebbe fare di più.BANI 6In difesa non commette errori.PALACIO 6.5Mette in campo la sua esperienza.JUWARA 7.5Nato nel 2001, segna a San Siro. Che personalità…MIHAJLOVIC 7Il Bologna non si arrende mai. Proprio come lui.