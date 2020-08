Nazionale, è ispirata al Rinascimento la nuova maglia azzurra

Ispirato all'epoca che ha influenzato la cultura dell'arte e dell'architettura, il nuovo kit dell'Italia reinterpreta i classici motivi rinascimentali in una moderna grafica geometrica incorporata nel blu della maglia che celebra l'influenza italiana sulla cultura mondiale e sul calcio stesso. Puma presenta oggi il nuovo Home kit della Nazionale italiana di calcio che trae ispirazione dal Rinascimento italiano con l'ambizione di un futuro vincente. La nuova maglia mantiene il design Crafted by Culture,già utilizzato per le maglie Away e Renaissance, con un nuovo fantastico motivo integrato nel design della maglia. «Durante il Rinascimento l'Italia era l'epicentro della creatività e dell'innovazione. L'Italia non ha solo influenzato il mondo, l'ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d'Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l'orgoglio, la passione e l'entusiasmo degli italiani», ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di Puma. «La maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi nel mondo, indossarla è un'emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e all'avanguardia tecnologica, la rendono perfetta per vestire la nostra ambizione e i sogni dei nostri tifosi», ha aggiunto Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale.



Il nuovo Home kit della Nazionale italiana di calcio celebra la grandezza del passato degli Azzurri fondendo la classica identità con un design moderno. Il tradizionale blu del kit indica la rinascita della squadra italiana, capitanata da una entusiasmante nuova generazione di giocatori che ha giocato una delle fasi di qualificazione di maggior successo nella storia della Nazionale con l'ambizione di imporsi nei prossimi tornei internazionali. La maglia è dotata della tecnologia di termoregolazione Puma, che fornisce un sistema di gestione dell'umidità ottimizzato per mantenere la temperatura corporea a un livello perfetto. Combinata con perforazioni tagliate al laser sul davanti e jacquard ingegnerizzato sul retro, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per prestazioni ottimali.

